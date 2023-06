Alarmujące słowa szefa NATO. "Rosjanie Stawiają zaciekły opór" [RELACJA NA ŻYWO]

Uchodźcy mogą pomóc Europie zwalczyć kryzys niedoboru lekarzy. Polska pokazuje, jak to zrobić - twierdzi Hans Kluge, dyrektor na Europę w WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), w materiale opublikowanym przez portal katarskiej telewizji Al Dżazira.

Kluge przywołuje rozwiązanie, jakim jest tymczasowa licencja medyczna. Ponad 4,2 tys. ukraińskich pracowników służby zdrowia otrzymało już tymczasową licencję w Polsce - zauważa regionalny dyrektor WHO.

Kluge określa działania, dzięki którym włączono w Polsce lekarzy uchodźców do systemu opieki zdrowotnej, jako innowacyjne. Zauważa, że praca ukraińskich lekarzy w Polsce umożliwi im utrzymanie umiejętności na wysokim poziomie. Wreszcie - twierdzi dyrektor WHO - dopuszczenie do pracy lekarzy-uchodźców przynosi korzyści samemu krajowi przyjmującemu.