Bunt Prigożyna trwa. Władimir Putin wydał na niego wyrok śmierci

Grupa Wagnera to siła Prigożyna

Przez lata Prigożin nie przyznawał się do powiązań z Grupą Wagnera. Dopiero po pierwszych sukcesach podczas wojny z Ukrainą przyznał się, że w 2014 roku to on założył firmę wraz z byłym podpułkownikiem wywiadu GRU, Dmitrijem Utkinem - o pseudonimie Wagner.