Wojna na Kremlu. Prigożyn wzywa do puczu. Rosyjskie siły specjalne w pogotowiu [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 485. dzień rosyjskiej inwazji. Szef grupy Wagnera oskarżył kierownictwo w Rosji o przeprowadzenie ataku na pozycje jego wojsk. - Wiele ofiar. Uderzenie zostało zadane od tyłu, to znaczy zostało zadane przez wojsko rosyjskiego Ministerstwa Obrony - wrzeszczy Prigożyn. MON wszystkiemu zaprzecza i całą akcję nazywa "prowokacją informacyjną". Prugożyn wzywa do puczu. Według nieoficjalnych informacji w stan gotowości postawiono rosyjskie jednostki specjalne. - Putin został poinformowany o sytuacji. Podejmowane są niezbędne działania - powiedział rzecznik dyktatora Dmitrij Pieskow. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.