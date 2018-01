Owsiak: panie Jaki, pierdoły opowiadasz. Reakcja na słowa ministra dla WP

Jurek Owsiak nie powiedział ostatniego słowa w wymianie ciosów z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakpił ze słów polityka dla Wirtualnej Polski o sprzęcie medycznym, który państwowe urzędy kupują na rzecz szpitali. Owsiak zaproponował też, że prześle Jakiemu wszystkie prośby o wsparcie do dyrektorów placówek.

Do słów Jakiego odnieśli się też rodzice dziewczynki, która zmarła w październiku 2017 roku, nie doczekawszy się operacji serca. Przypominają, że syn polityka leżał w tym samym szpitalu, co ich córeczka. I korzystał, tak jak ona, ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wiceministra Jakiego.

- Przypominam, że kwota, którą przez te wszystkie lata zebrał WOŚP stanowi zaledwie 0,001 procenta tego, co - między innymi ja - płacę na służbę zdrowia. Liczby są twarde, jeśli nie kupiłby tego sprzętu WOŚP, to i tak byłby w szpitalu - mówił nam Patryk Jaki.

I właśnie do tej opinii odniósł się w środę Jurek Owsiak we wpisie na Facebooku. "Dział medyczny Fundacji WOŚP to 3 pokoje. W czasie Finału dużo o tym dziale mówiliśmy, a w mediach pokazywaliśmy także, jak pracuje, w jaki sposób gromadzi informacje i przygotowuje się do zakupów" - napisał szef WOŚP.

Setki próśb o pomoc

"Biorę losowo pierwszy. To prośby z oddziałów pediatrycznych. Otwieram i czytam: miejscowość nieduża, południe Polski. Prośba o EKG – 3 sztuki, kardiomonitory, inhalatory, pompy infuzyjne, glukometry, pulsoksymetry - 5 sztuk, USG – 1 sztuka, ale także łóżka profesjonalne, defibrylator. A USG proszą, żeby był z głowicą typu "convex" liniową i typu "microconvex". Tylko w 2016 roku hospitalizowano w tej placówce blisko 1000 dzieci. Szpital do tej pory otrzymał już dużo sprzętu od Orkiestry. Jest szpitalem w całości publicznym i ma podpisane stosowne kontrakty z NFZ" - zauważa Owsiak.

"Wyślę to Panu"

"Ja to Panu wszystko zapakuję i wyślę. Tylko proszę powiedzieć, na jaki adres. Liczę na to, że te nasze 0,001 wsparcia polskiej służby zdrowia Pan po prostu przejmie i od ręki załatwi możliwość zakupu tego całego sprzętu. Jeśli Pan mi nie wskaże dokładnego adresu, to wyślę to tam, gdzie najczęściej Pan przebywa - do Pana pracy. Może także Pan przysłać kogoś do Fundacji, aby wszystkie te prośby odebrać" - pisze na swoimi facebookowym profilu Jerzy Owsiak.