Owsiak dostaje groźby. Żona Adamowicza o "zarazie nienawiści"

"Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie orzekł, że była to zbrodnia na tle politycznym" - przypomniała Adamowicz we wpisie w mediach społecznościowych. Kobieta zwróciła uwagę, że "Kaczyński i Kurski nie odpowiedzieli za zarazę nienawiści, którą rozpętali w Polsce". W jej ocenie to właśnie ta "zaraza" przyczyniła się do śmierci jej męża.