Ostatni weekend lata. Gdzie będzie najcieplej?

Przed nami ostatni weekend wakacji. Czym pogoda nas zaskoczy? - W ten weekend pogoda będzie zmienna. Uważajmy, bo oprócz bardzo wysokich temperatur, które ponownie przekroczą 30 stopni Celsjusza, spodziewamy się również burz na południu Polski oraz opadów deszczu - mówił w programie "Newsroom WP" Michał Ogrodnik, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Jeżeli będziemy szukali upałów, polecałbym pojechać na zachód lub południe kraju. W tych dwóch częściach Polski spodziewamy się najsilniejszych burz, które będą występowały w piątek i sobotę. Jeżeli ktoś szuka delikatnego ochłodzenia, powinien pojechać na Mazury. Tam najgoręcej będzie w piątek i troszkę w sobotę, potem będzie to chłodniejszy rejon Polski. Podobnie będzie nad morzem. Tam spodziewamy się maksymalnie 22-23 st. C. Niż znad morza północnego będzie sprowadzał do nas w nocy cieplejsze powietrze. Spodziewamy się, że w piątek, sobotę i niedzielę na południu i na zachodzie temperatura przekroczy 31-32 st. C. Trzydziestek spodziewamy się w piątek w Warszawie. Burze w gorącym i wilgotnym powietrzu będą bardzo silne. Burze miejscami mogą być groźne, mogą występować nawet przez całą dobę. Towarzyszyć im będą opady gradu. Spodziewamy się intensywniejszych powiewów wiatru, które mogą mieć siłę nawet 90-100 km/h. Niestety początek przyszłego tygodnia aż tak ładny nie będzie. Pamiętajmy, że mamy za sobą jedną z największych fal upałów w ostatnich latach. Nie jest wykluczone, że we wrześniu przez parę dni będzie zdecydowanie cieplej. Jesień przyjdzie raczej w drugiej połowie września lub nawet pod koniec miesiąca - dodał synoptyk.

