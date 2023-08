Ostatni piknik PiS-u. Nie wszyscy byli zachwyceni. Nie zabrakło zgrzytu

- Siedzimy na ławce i czekamy aż przyjadą tutaj politycy. Gdybym mogła, to zadałabym pytanie prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. W Chełmie zostały same starsze osoby. Młodzi ludzie nie mają tu pracy i perspektyw. W urzędach panują układy - ktoś odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce zaraz pojawia się rodzina. Moja córka martwi się o przyszłość. Jak mnie nie stać na wszystkie leki, to co mam jej powiedzieć? 800+, czy 13. emerytura nie będą potrzebne, jak każdy będzie miał dobrą pracę - mówi pani Ania, której przytakiwały koleżanki Helena i Danuta.