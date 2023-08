Przemówienie Kaczyńskiego. Nagle je przerwał. Dostrzegł jedną rzecz

- Nam się udało i może się nam udać jeszcze więcej - obiecywał na pikniku w Chełmie przed wyborami prezes PiS. Kaczyński zaznaczył, że Polska zalicza się do krajów zamożnych. Po tym słowach tłum zaczął skandować: "Dziękujemy". - Możemy pokonać nawet Niemcy i to w przeciągu dwóch dziesięcioleci - wskazał. - To nie jest zapowiedź na długi czas - dodał Kaczyński i zaznaczył, że warunkiem jest to, aby "PiS rządził, a nie chłopcy w krótkich majtkach, którym dobrze idzie palenie cygar i picie dobrych win, ale nic poza tym".