Opinia MSZ ws. wniosku Ziobry. Jest reakcja wiceministra sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości jest "zaskoczony" stanowiskiem MSZ ws. wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. - Sądy mają prawo składać pytania prejudycjalne, ale nie w kwestii dotyczącej ustroju wymiaru sprawiedliwości - powiedział Michał Wójcik.

Michał Wójcik o opinii MSZ (Agencja Gazeta)

- Prokurator Generalny jest rzecznikiem interesu publicznego, stoi na straży praworządności. To oznacza, że kiedy jest stosowana pewna praktyka przez sądy, która budzi bardzo daleko idące wątpliwości, chodzi o składanie pytań prejudycjalnych dot. konkretnie ustroju wymiaru sprawiedliwości, to Prokurator Generalny nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek sprawdzić, czy czasem w tym zakresie nie narusza to polskiej konstytucji - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik na antenie TVP1.

Jego zdaniem, sądy "mają prawo składać pytania prejudycjalne". Jednak Wójcik stawia jeden warunek - pytania nie powinny dotyczyć kwestii ustroju wymiary sprawiedliwości. Wiceminister wskazał również na to, że "jeżeli Trybunał Konstytucyjny może badać cały traktat, to może badać przepis".

- Prokuratorowi Generalnemu nie chodzi o zmianę traktatu, czy zmianę polskiej konstytucji, jakiejkolwiek ustawy. Tu chodzi o pewną praktykę, która pojawiła się w ostatnich kilku miesiącach, kiedy sądy zaczęły składać pytania prejudycjalne dot. ustroju wymiaru sprawiedliwości - mówił wiceminister.

MSZ o wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. "Bezpodstawny"

Sędziowie Sądu Najwyższego oraz z sądów z Warszawy, Łodzi i Gorzowa wystosowali pytania prejudycjalne, by sprawdzić, czy reforma sądownictwa jest zgodna z unijnymi przepisami. Kwestiami spornymi było m.in. przeniesienie najstarszych sędziów SN w stan spoczynku, nowej obsadzie KRS czy nowej Izby Dyscyplinarnej w SN.

W październiku do sprawy pytań odniósł się prokurator generalny. Zbigniew Ziobro wystosował wniosek do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa.

W skrócie chodzi o art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Ziobro wnioskuje o to, by TK sprawdziło, czy ten przepis jest zgodny z polską konstytucją.

Z kolei we wtorek pojawiła się opinia MSZ w tej sprawie. Zdaniem resortu nie ma podstaw, by TK badał zgodność unijnych traktatów z konstytucją. W 16-stronnicowym uzasadnieniu podano dwa powody.

Po pierwsze wskazano na to, że nie ma zgodności wśród prawników, czy Trybunał Konstytucyjny powinien badać unijne traktaty, czy tylko traktat akcesyjny. Drugi argument jest taki, że art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE to część norm prawnych, które zaakceptowaliśmy, wchodząc do wspólnoty.