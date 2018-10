MSZ o wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. "Bezpodstawny"

Jest opinia MSZ ws. wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy pytań prejudycjalnych zadanych przez polskich sędziów Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Zdaniem resortu, nie ma podstaw, by TK badał zgodność unijnych traktatów z konstytucją.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Przypomnijmy: sędziowie wystosowali pytania prejudycjalne, by sprawdzić, czy reforma sądownictwa jest zgodna z unijnymi przepisami. Chodziło o m.in. przeniesienie najstarszych sędziów SN w stan spoczynku , nowej obsadzie KRS czy nowej Izby Dyscyplinarnej w SN. Takie pytania spływały z Sądu Najwyższego oraz z sądów z Warszawy, Łodzi i Gorzowa.

W październiku Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Trybunał ma sprawdzić, art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych, jest zgodny z polską konstytucją.

Jak informuje "GW", do wniosku prokuratora generalnego odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych , sporządzając 16-stronnicowe uzasadnienie. Resort stwierdza w dokumencie, że wniosek do TK jest bezzasadny. Podano dwa powody.

Pierwszy wskazuje na to, że nie ma zgodności wśród prawników, czy Trybunał Konstytucyjny powinien badać unijne traktaty, czy tylko traktat akcesyjny. Drugi argument jest taki, że art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE to część norm prawnych, które zaakceptowaliśmy, wchodząc do wspólnoty.