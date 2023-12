ONZ przyjęło rezolucję ws. Strefy Gazy. Przeciw USA i Izrael

Rezolucja ONZ. Apel Izraela i USA

Podobnie jak poprzedni tekst, przyjęty pod koniec października, w którym wzywano do "natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, prowadzącego do zaprzestania działań wojennych", obecny także nie potępia Hamasu. Zostało to skrytykowane przez Izrael i Stany Zjednoczone, które zgłosiły poprawkę, potępiającą "ohydne ataki terrorystyczne Hamasu" z 7 października, ale została ona odrzucona.