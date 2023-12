Rosja wystrzeliła rakiety. Zmasowany atak na Kijów

Kolosalna liczba zabitych. Rosną straty Rosji

Według odtajnionych ustaleń wywiadu USA straty Rosji w wojnie, którą toczy ona z Ukrainą, to 315 tys. zabitych lub rannych. To blisko 90 proc. personelu wojskowego, który Rosja skierowała na Ukrainę na początku konfliktu - podał we wtorek Reuters.