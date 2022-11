Ogólnopolski podatek kościelny. O co chodzi? Finansowanie kościoła od lat budzi emocje

Duchowny jednocześnie zaznaczył, że kwestia uporządkowania kwestii stosunków państwa z Kościołem jest potrzebna — Nie ma idealnego modelu zarządzania kościołem. Natomiast istotną kwestią są pieniądze. W Polsce jedną z wielu rzeczy do zrobienia natychmiast jest wprowadzenie ogólnopolskiego podatku kościelnego, czyli spójnego systemu finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Mówię o tym od 20 lat i mamy kompletną ciszę. Dlatego nie widzę szans na to, by w końcu coś w tej sprawie miało ulec zmianie — dodał.