Ogłosili czwarte pytanie referendalne. Zagotowało się w sieci

"To pytanie o płot to w stylu Ostrołęki C: czy mamy zburzyć, bo nie działa. A jak będzie 'tak', to potem jakiś szwagier z PiS z firmą rozbiórkową swoje przytuli? Wiele można było zadać pytań z dziedziny bezpieczeństwa, ale na tak durne bym w życiu nie wpadł" - stwierdził dziennikarz Darek Ćwiklak.