Odwołana rozmowa z Putinem. Biały Dom o decyzji Trumpa

Donald Trump zdecydował o odwołaniu rozmów z Putinem już na pokładzie Air Force One, lecąc do Buenos Aires. Jego służby prasowe poinformowały też, że prezydent USA nie rozmawiał w ostatnim czasie z rosyjskim przywódcą.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders powiedziała po przylocie do Buenos Aires, że Trump podjął decyzję ws. odwołania rozmów z Putinem już na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One podczas lotu do Argentyny.