Donald Trump odwołał spotkanie z Władimirem Putinem

Obaj prezydenci mieli się spotkać podczas szczytu G20 w Buenos Aires.



"Biorąc pod uwagę to, że okręty i marynarze nie wrócili na Ukrainę, zdecydowałem, że najlepiej będzie, jeśli wszystkie zainteresowane strony odwołają moje wcześniej zaplanowane spotkanie w Argentynie z Władimirem Putinem" – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Jeszcze w środę wiele nie wskazywało na to, że dojdzie do odwołania spotkania prezydentów USA i Rosji. Doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow podał datę i miejsce spotkania. Miało do niego dojść 1 grudnia w Buenos Aires, podczas szczytu G20. Prezydenci mieli rozmawiać o rosyjsko-amerykańskich stosunkach oraz poruszyć kwestie dotyczące rozbrojenia. Donald Trump miał też poruszyć kwestię niedzielnego incydentu na Morzu Azowskim.