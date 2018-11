Spotkanie Trumpa z Putinem. Ustalono datę i miejsce

- Przygotowania do spotkania są kontynuowane. Zostało ono już uzgodnione i nie mamy innych informacji od naszych amerykańskich partnerów – zadeklarował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. A doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow potwierdził, że dojdzie do niego 1 grudnia.



Do spotkania prezydentów USA i Rosji dojdzie na szczycie G20, który zaczyna się w piątek w Buenos Aires. Jurij Uszakow potwierdził, że strony porozumiały się, co do miejsca i godziny spotkania. Dodał też, że tematem rozmów będą stosunki rosyjsko-amerykańskie stosunki i kwestie dotyczące rozbrojenia. Donald Trump ma też rozmawiać z Władimirem Putinem o niedzielnym incydencie na Morzu Azowskim.