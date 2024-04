Odkrycie przy budowie S1. Opóźni oddanie drogi o ponad 200 dni

Sensacja archeologiczna sprzed tysięcy lat. Na terenie Jawiszowic, w trakcie budowy drogi ekspresowej S1 między Oświęcimiem a Dankowicami, odkryto dwa stanowiska archeologiczne ze śladami osadnictwa sprzed okresu od 7 do 10 tysięcy lat. Decyzją Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków kilka miesięcy temu rozpoczęto badania wykopaliskowe w trakcie których ujawniono m.in. zabytki ludności tzw. kultury łużyckiej z epoki brązu i żelaza. O niezwykłym odkryciu właśnie poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Naukowcy odkryli na budowie jamy zasobowe, które pełniły rolę piwniczek. Ujawniono także 12 krzemieni i 34 fragmenty ceramiki. Drugie stanowisko z kultury mierzanowickiej również skrywało ceramikę i krzemienie. Tam badacze zwrócili również uwagę na grot strzały wykonany z krzemienia jurajskiego. Jak podała GDDKiA, ze względu na odkrycia wstrzymano roboty w części placu budowy. To spowodowało przesunięcie terminu oddania inwestycji o 223 dni kalendarzowe z lipca na czerwiec przyszłego roku. Drogowcy dodali, że zaawansowanie prac dla robót drogowych wynosi obecnie ok. 57 proc. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Bruksela przeznaczyła na budowę S1 1 mld 22 mln zł.