"Oddałam córkę w ręce diabła". Wstrząsająca relacja matki podopiecznej ośrodka w Jordanowie

W odpowiedzi na pytanie o to, na co powinni zwrócić uwagę rodzice, których dzieci znajdują się w podobnych ośrodkach, Marta Lisak za kluczowe uznała słuchanie. - To, że nasze dzieci są obciążone przeróżnymi chorobami, nie świadczy, że one kłamią lub zmyślają. Jesteśmy najlepszymi psychologami dla naszych dzieci - podkreśliła. - Każdy niepokojący sygnał weźmy sobie na serio i do serca. Kontrolujmy, sprawdzajmy, utrzymujmy kontakt z naszymi dziećmi - apelowała.