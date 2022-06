Terlikowski o doniesieniach WP: Zakonnice z ośrodka nie powinny nosić habitu

Jak zaznaczył, "szczególnie smutne jest to, że nadużyć dopuszczały się siostry zakonne". - Krzywda z ręki osób szczególnego zaufania, osób, które cieszą się autorytetem, jest bardzo trudna do zniesienia. Ktoś, kto w ten sposób się zachowuje, nie nadaje się do życia zakonnego - podkreśla Terlikowski.