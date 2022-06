Wnioski o kontrole DPS-ów w całym kraju. Reakcje na wstrząsający tekst WP

- Chciałabym wyrzucić z siebie te wszystkie niecenzuralne słowa publicznie. Tak, te same, które wam przechodzą łatwiej. Bardzo się boję jako rodzic niepełnosprawnego dziecka, co z nim będzie po mojej śmierci. To obawa każdego rodzica dzieci z niepełnosprawnościami – dodaje. Posłanka zapowiada też walkę o polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W reakcji na tekst Dariusza Farona i Szymona Jadczaka interweniowała też Magdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka skierowała pismo do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratury Krajowej. - Trzeba natychmiast zatrzymać to bestialstwo – podkreśliła.