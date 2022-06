Zarzuty dla zakonnic. Prokuratura reaguje na doniesienia o znęcaniu się nad dziećmi

W efekcie, z budynku prokuratury z zarzutami wyszły obie siostry zakonne. Siostra Alberta (to imię zakonne, jej prawdziwe dane to Bożena K.) usłyszała zarzut znęcania się nad co najmniej jedną dziewczynką oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z małoletnich podopiecznych. Według informacji Wirtualnej Polski jej zarzuty mogą zostać wkrótce rozszerzone.