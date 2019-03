Ochojska i Zalewska. Sztabowcy PO stawiają na "wielki wybór" i mówią o "symbolu tej kampanii"

Platforma Obywatelska szykuje mocne uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość. Sztabowcy opozycji mówią o najbardziej symbolicznym pojedynku tej kampanii. Po jednej stronie Janina Ochojska, po drugiej – szefowa MEN Anna Zalewska. PO chce wykorzystać kłopoty PiS związane ze strajkiem nauczycieli. I przejąć inicjatywę na dwa miesiące przed wyborami do europarlamentu.

– Tak, liczymy na to. To będzie symboliczny pojedynek. Z jednej strony - wybitna osoba, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomagała ludziom. Ikona. Z drugiej - polityk, która doprowadziła do ruiny polską edukację. Której współpracownicy z Dolnego Śląska prowadzili niejasne interesy w związku z oszukiwaniem Polskiego Czerwonego Krzyża. I ten pojedynek dokładnie pokaże, na jakich ludzi stawiamy my, a na jakich PiS – nakreśla oś podziału Marcin Kierwiński.