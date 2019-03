Nowy spot PO. Koalicja Europejska straszy Kaczyńskim

Platforma Obywatelska na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego stawia na mobilizację wyborców liberalnych. W WP publikujemy nowy spot PO, w którym największa partia opozycyjna przypomina najostrzejsze wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. I tym samym zachęca wyborców "anty-PiS" do pójścia na wybory.

Następnie Platforma "wyciąga" ostre wypowiedzi Kaczyńskiego z przeszłości: "my jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam gdzie stało ZOMO"; "to nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy"; "bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do innych"; "najgorszy sort Polaków"; "mordy zdradzieckie, kanalie, aferzyści, gangsterzy" itd.