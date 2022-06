Obrońcy praworządności ostrzegają przed wypłatą unijnych pieniędzy za wszelką cenę. "Przymykanie oczu rozsadzi Unię"

Według wiceministra infrastruktury Marcina Horały ok. 4 mld euro powinno trafić do Polski w trzecim kwartale tego roku. – Teraz ten projekt trafi do Rady Unii Europejskiej do zatwierdzenia. Kiedy to nastąpi, projekt wpłynie do Polski. Wówczas my musimy dokonać korekty naszej uchwały o KPO, żeby zaimplementować skutki tych rozmów i tego kompromisu. W tym czasie trwają uzgodnienia techniczno-formalne odnośnie m.in. wzorów dokumentów do rozliczeń – powiedział na antenie Polskiego Radia.