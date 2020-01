O. Tadeusz Rydzyk o Grecie Thunberg: dziecko, które powinno się uczyć, a nie manipulować innymi dziećmi

O. Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja postanowił rozprawić się z ekologami i młodziutką aktywistką Gretą Thunberg. Tych pierwszych nazwał ekoterrorystami, nastolatce radził wrócić do szkoły.

O. Tadeusz Rydzyk ostro o ekologach i Grecie Thunberg (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

O . Tadeusz Rydzyk swój monolog o ekologii wygłosił podczas piątkowej audycji w Radiu Maryja. Zaproszono do niej Szczepana Wójcika, prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej, hodowcę zwierząt futerkowych. Skarżył się on na działania ekologów i wskazywał, że jeden z parlamentarnych zespołów będzie zmierzał do wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu hodowli zwierząt gospodarskich. Zapewnił, że rolnicy zaczynają się jednoczyć, by sprzeciwić się pomysłom lewicowych posłów.

Rozmowę przerwał telefon od o. Rydzyka, któremu prowadzący oddał głos. - Gratuluję Panu, hodowcom, rolnikom, myśliwym, leśnikom - gratuluję jednoczenia się wokół prawdy i wokół ojczyzny. Tyle ojczyzny, ile ziemi, tyle wolności, ile własności. Co robią ekoterroryści, widać bardzo wyraźnie po Puszczy Białowieskiej - mówił o. Tadeusz Rydzyk.

O. Rydzyk o Puszczy Białowieskiej i ekoterrorystach - Radzę wszystkim, żeby pojechali tam i zobaczyli. Niesamowity skarb, takiej puszczy nie ma w Europie, a teraz w dużej mierze jest zniszczona - 60 tys. hektarów pięknego lasu: 50 tys. hektarów puszczy gospodarczej i 10 tys. hektarów parku narodowego. Ekoterroryści niszczyli tamtych bezradnych ludzi, leśników. Niszczyli prof. Jana Szyszko, najwybitniejszego polskiego specjalistę w tej dziedzinie. Myślę, że właśnie oni przyspieszyli jego śmierć - stwierdził redemptorysta.

O. Rydzyk skrytykował przy tej okazji rządzących, stwierdzając, że "Szyszkę odstrzelili w tym rządzie, ta dobra zmiana". - Zrobili ministrem doktora ekonomii, który teraz jest szefem od klimatu. Jakieś tu dziwne rzeczy są - ocenił.

- Chodzi tu o jakąś ekonomię, dyktują nam Francuzi i Niemcy. Jak w Niemczech były kłopoty z kornikiem, to zrobili to, co u nas mówił prof. Szyszko. A gdy przyszli tam ekoterroryści, to policja ich wywiozła i była cisza. Cisza. Unia Europejska nie wrzeszczała, TSUE nie było i sądów nie było. A prof. Szyszko i Polskę czołgali – wiedzmy o tym. Kiedyś nas zniewalał Związek Radziecki, a teraz jest "inny związek” - stwierdził o. Rydzyk.

- Mówi się o zamykaniu kopalń, bo CO2. A pochłanianie CO2 przez lasy? To jest nic? O tym mówił właśnie prof. Szyszko - zauważył dyrektor Radia Maryja. - Teraz chcą to zniszczyć i mamy płacić za redukcję CO2. Zwracam się też do ministra od klimatu, który przyszedł na miejsce ministra Szyszko. Na światowy szczyt klimatyczny zaprosił Gretę Thunberg - dziecko, które powinno się uczyć. To jeszcze dziecko, ma się uczyć, a nie manipulować innymi dziećmi, aby rozrabiały. Najpierw trzeba nauczyć te dzieci szacunku do przyrody - apelował.

O. Rydzyk o "sodomitach" i marksizmie Redemptorysta oświadczył, że wiadomo jaka partia dąży do rozszerzenia praw zwierząt ( nie wymienił jej nazwy, ale większość Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych stanowią posłowie Lewicy).

- To się nazywa w Piśmie Świętym "sodomici". Zachowania z ludźmi wbrew naturze... I tutaj też wbrew naturze. Wbrew naturze to jest samozagłada - grzmiał ojciec Rydzyk. - Teraz jest wojna kulturowa, wojna ideologiczna - mówił.

- Przecież zwierzęta Pan Bóg dał człowiekowi, człowiek panuje nad zwierzętami - tłumaczył. - Oczywiście, do każdego życia trzeba podchodzić z szacunkiem: do zwierząt, do roślin, środowiska naturalnego - to jest oczywiste. Ale zobaczcie, jak oni myślą: człowieka wolno zabić. Tzw. aborcja to jest zabijanie najbardziej niewinnych i bezbronnych. Bronią się, by broń Boże nie ograniczyć tego zabijania. Wolno zabić człowieka chorego, starszego - tłumaczył. - To jest banda rozbójników, bo pominęli prawdę, pominęli sprawiedliwość, pominęli szacunek do człowieka. Brońmy się przed tym. Wracajmy wszyscy do Pana Boga, bo inaczej to na ziemi robi się piekło. Człowiek człowiekowi gotuje straszny los - stwierdził dyrektor Radia Maryja.