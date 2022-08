Nowa polska armia. O takiej potędze marzy PiS

– Proszę zwrócić uwagę, gdzie Abramsy będą stacjonowały. One będą na równinie. To jest taka równina, która właśnie nazywana jest przez strategów Bramą Smoleńską (inaczej wrota smoleńskie albo klucz Moskwy; to główny szlak łączący Europę i Rosję, tędy szły np. wojska chcące zaatakować Warszawę czy stolicę Rosji - red.). Ciągnie się od wschodniej Rosji aż po Polskę. Tam nie ma rzek przez, które musiano by się przeprawiać – odpowiedział Mariusz Błaszczak, pytany, czy Abramsy nie są zbyt ciężkie na polskie warunki.