Polska kupi od USA używane czołgi Abrams. MON potwierdza

Na początku kwietnia szef MON ogłosił zakup 250 nowych czołgów Abrams. Ich koszt wyniesie około 4,7 mld dol. - To bardzo ważne wzmocnienie. Tak jak zapowiadałem czołgi Abrams trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej, do Żelaznej Dywizji. Czołgi będą operowały na wschód od Wisły - mówił Błaszczak.