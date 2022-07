Nowe nagrania z ataku w Winnicy. Są wstrząsające

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał atak na Winnicę aktem terroryzmu, a Rosję - państwem terrorystycznym. - Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje za terroryzm są potrzebne tak szybko, jak to możliwe - zaapelował.