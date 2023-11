Nowa opozycja totalna. W PiS ma być bezwzględna dyscyplina albo posypią się kary

Chodzi m.in. o brak akceptacji nowej większości dla Elżbiety Witek jako kandydatki PiS do Prezydium Sejmu. Dla Jarosława Kaczyńskiego to był moment zapalny. - Wtedy było już jasne: wywołali przeciwko nam wojnę, to by będziemy się bronić. Nie będziemy odpuszczać, nie będziemy odstawiać nogi, będziemy ofensywni - mówi polityk obozu Zjednoczonej Prawicy.