Posłanki PiS mówiły o groźbach w Sejmie. Autorów nie były w stanie wskazać

Jedna z dziennikarek zapytała posłankę, czy nie pomyliła się, porównując opozycję do MO. - Nie przejęzyczyłam się. Groźby, które były do nas kierowane "będziecie siedzieć, zaraz się przekonacie, załatwimy was". To wszystko padało na sali sejmowej i marszałek nie reagował - powiedziała.