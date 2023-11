Media w Niemczech obawiają się Tuska. "Większe wyzwanie niż PiS"

Według publicysty "Die Welt" Polska może stać się trudnym partnerem negocjacyjnym dla UE, właśnie dlatego, że PiS nie został zapomniany w Brukseli. - Tusk może wykorzystać twarde stanowisko PiS wobec UE i w ten sposób zwiększyć swoje pole manewru, choćby dlatego, że prezentuje się inaczej i nie jest tak pozbawiony solidarności - mówi gazecie Adam Traczyk, dyrektor think tanku More in Common Polska. Zdaniem eksperta Tusk jest przekonanym Europejczykiem i dlatego - ze swoją twardą postawą wobec migracji - tym większe wyzwanie będzie stanowił dla UE.