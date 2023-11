Połowa ministrów do wymiany? Rzecznik rządu zdradza

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, która do czasu powołania nowego rządu będzie nadal sprawować obowiązki, a następnie - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Ma on 14 dni na przedstawienie Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jego Radzie Ministrów wotum zaufania. Aby uchwalić wotum zaufania niezbędne jest osiągnięcie bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.