Kaczyński wbił kij w mrowisko, w PiS wzburzenie. "Nie wiemy, jaki będzie skutek"

Sposobem na to, by wygrać, ma być antyeuropejska retoryka PiS. Podtrzymywać ma ją również premier Mateusz Morawiecki. - Największym wyzwaniem będzie walka o to, by eurokraci nie przepchnęli tragicznych w skutkach dla Polski zmian, które mogą nas pozbawić prawa weta w UE. To realne zagrożenie. A Morawiecki twardo się temu przeciwstawia i będzie to robił na forum Unii, również w opozycji - wskazuje jeden z ważnych polityków PiS.