"Niszczymy porty i lotniska". To partyzanci na Krymie

Na początku partyzanci zajmowali się wojną informacyjną. Rozpowszechniali plakaty, wzywające okupantów i kolaborantów do ucieczki do Rosji. Następnie zaangażowali do walki "utalentowanych hakerów", którzy włamywali się na konta osobiste Rosjan i ich wspólników i zastraszali ich znalezionymi tam informacjami.