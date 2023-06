Ukraińcy idą jak burza. Podano nowe liczby [RELACJA NA ŻYWO]

"To, czego możemy się spodziewać na szczycie NATO to mocny pakiet zarówno politycznego, jak i praktycznego wsparcia dla Ukrainy w przyszłości. I myślę, że będzie to bardzo silny sygnał dla prezydenta Putina, że nie może po prostu spróbować nas przeczekać, że pozostaniemy (z Ukrainą)" - powiedział Blinken.