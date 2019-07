NIK zabrał głos ws. "zgierskiego Czarnobyla". "Odpady zagrażają życiu i zdrowiu"

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wstępnych wynikach oględzin składowiska odpadów Eko-Boruta. Na terenie byłych zakładów przemysłowych zakopano 200 tys. beczek z niebezpiecznymi substancjami, które zagrażają mieszkańcom 60 tys. Zgierza.

Na początku lipca NIK wszczął pilną inspekcję zgierskiego składowiska odpadów. Na terenie byłych zakładów przemysłowych zakopano 200 tys. beczek z niebezpiecznymi substancjami, które zagrażają mieszkańcom 60 tys. Zgierza. Zdaniem ekologów teren powinien zostać poddany rekultywacji, ale nie ma kto jej przeprowadzić, bo Zakłady Boruta zostały zlikwidowane w 1999 r. Powołana do tego spółka Eko-Boruta nie pali się do działań.

"Już brak ogrodzenia otaczającego składowisko może stanowić zagrożenie dla życia o zdrowia" - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przypomina również, że podczas pożarów wysypisk dochodzi do ogromnego zanieczyszczenia powietrza, co jest szkodliwe dla całej populacji. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wezwał prezydenta Zgierza i marszałka województwa łódzkiego do wprowadzenia działań naprawczych.