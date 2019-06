Zgierz. Żyją obok ekologicznej bomby. Pół miliona ton toksycznych odpadów

Rtęć, azbest, a nawet składniki gazów bojowych. Takie substancje nielegalnie zakopano w ziemi na terenie byłych zakładów przemysłowych w okolicach Zgierza. Zagrażają one mieszkańcom 60-tysięcznego miasta.

- Tam jest zakopanych 200 tys. beczek blaszanych z nieznaną zawartością. Nie ma na to żadnych dokumentów, można tylko na przypuszczeniach się opierać - mówi reporterowi programu ekolog i mieszkaniec Zgierza Bartek Górski.

Zdaniem ekologów na czterech hektarach pod ziemią, na których kiedyś znajdowały się Zakłady Produkcji Barwników Boruta zakopanych jest około pół miliona ton niebezpiecznych dla środowiska substancji. Teren już dawno powinien zostać poddany rekultywacji. Problem w tym, że nie ma kto jej przeprowadzić. Zakłady Boruta zostały zlikwidowane w 1999 roku. Powołana w celu zajęcia się odpadami spółka Eko-Boruta, niezbyt jednak paliła się do ich usunięcia.

- Oni rozpoczęli jakieś działania, wzięli bardzo duże pieniądze, a ta ich rekultywacja polegała na tym, że zwozili tego jeszcze więcej, zwozili co tylko się da - tłumaczy Polsat News Wojciech Brzeski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Firma Eco-Boruta jest użytkownikiem wieczystym tego terenu do 2089 roku. I to ona jest odpowiedzialna za rekultywację składowanych tu odpadów. Nigdy się jednak nimi nie zajęła. Co więcej, od 2015 roku z zarządem spółki nie ma kontaktu. Sama spółka jest zaś w likwidacji.