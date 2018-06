Zgierz. Znów pożar na wysypisku śmieci

Wysypisko odpadów w Zgierzu znów stanęło w płomieniach. Z ogniem walczyło osiem zastępów straży pożarnej.

Nie było zagrożenia dla mieszkańców. Straż pożarna była na miejscu do momentu całkowitego dogaszenia wysypiska.

Ogień pojawił się na wysypisku w Zgierzu po godz. 3 w nocy. Zdaniem strażaków nie doszło do podpalenia, ale samozapłonu po tym, jak w sobotę zakończyła się akcja gaszenia poprzedniego pożaru. Na miejscu cały czas utrzymywała się wysoka temperatura.

Nie pierwszy raz. To może nie być przypadek

W ostatnich dniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziło w różnych częściach kraju . Płonęło m.in. składowisko opon w Trzebini, wysypisko w miejscowości Wszedzień k. Mogilna oraz właśnie wysypisko w Zgierzu. Według służb, wiele wskazuje, że niektóre pożary nie były przypadkowe - chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów.

Poprzedni pożar w Zgierzu trwał tydzień. Ogień objął ok. 1,5 ha powierzchni. Walczyło z nim ponad 1000 strażaków, także ochotników. Śledztwo ws. pożaru prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Toczy się ono w sprawie umyślnego sprowadzenia pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach i stwarzającego zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Grozi za to do 10 lat więzienia.