Seria pożarów w Polsce. Do akcji wkracza Rada Ministrów

Zgierz, Trzebinia, Olsztyn - to tylko trzy z wielu miejsce, gdzie ostatnio zapaliły się wysypiska śmieci. Serią tajemniczych pożarów zajmie się teraz Rada Ministrów.

W ciągu ostatniego miesiąca pięciokrotnie płonęły w Polsce składowiska z odpadami. We wszystkich pożarach z dymem poszły odpady trudne lub niemożliwe do przetworzenia i drogie w składowaniu.

Do jednego z spekatakularnych pożarów doszło m.in w Zgierzu. W akcji brało udział ok. 250 strażaków. Jak się okazuje, firma zajmująca się magazynowaniem śmieci w Zgierzu prowadziła wysypisko nielegalnie. W stosunku do niej prowadzona jest już kontrola. PiS i Razem domagają się dymisji starosty z ramienia PSL, a wicemarszałek województwa sugeruje, że pożar nie jest przypadkiem.