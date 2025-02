- Proszę rząd o przyjęcie kompleksowego pakietu rozwiązań mających na celu podniesienie jakości płatnego naboru na uczelnie. Już w 2026 roku należy przeprowadzić go według nowych zasad. Powinny one wykluczyć nadmierny nabór na kierunki, na które nie ma popytu ze strony gospodarki i rynku pracy – powiedział Putin podczas posiedzenia Rady ds. Nauki i Edukacji.

W związku z tym zwrócił się o przyznanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnień do zatwierdzania planów płatnego naboru na uniwersytety "niezależnie od ich przynależności resortowej".

- A obecnie ponad jedna trzecia kredytów jest przyznawana na płatne studia ekonomistów i prawników, co wyraźnie nie odpowiada zapotrzebowaniu na kadry - powiedział Fałkow.

- To największy segment, w którym rosyjskie uczelnie wciąż kształcą studentów. Pytanie brzmi - po co rozmywać rynek pracy, skoro obecnie liczby przyjęć są planowane, uzgadniane z regionami i deklarowane zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem? Po co wypuszczać dziesięć razy więcej prawników i ekonomistów, skoro później nie znajdą pracy? – oburzała się wówczas pełniąca funkcję zastępczyni szefa resortu Natalia Naumowa.