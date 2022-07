Niemiecki polityk domaga się "zamrożenia" wojny w Ukrainie. Mówił też o dostawach z Rosji

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już prawie 5 miesięcy. Premier niemieckiego landu Saksonia wskazał, że konieczne jest "jak najszybsze zamrożenie wojny w Ukrainie". Zdaniem Michaela Kretschmera to Niemcy i Francja "ze swoimi wpływami mają do odegrania główną rolę jako mediatorzy". Polityk odniósł się również do dostaw gazu i ropy z Rosji.