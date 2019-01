Niemcy chcą wydalić niedoszłych azylantów. Polska też będzie miała problem

Niemcy przyspieszą deportację niechcianych imigrantów. Wydalani będą azylanci łamiący prawo i ludzie, których wnioski odrzucono. Wśród nich znajdzie się wielu Czeczenów. Trafią do Polski.

Minister Seehofer stoi na czele bawarskiej CSU już kilka tygodni wcześniej zapowiadał zmianę przepisów. Równocześnie Niemcy rozważają wznowienie deportacji uchodźców z Syrii, którzy weszli w konflikt z prawem. Z końcem 2018 r. wygasło porozumienie wszystkich landów, aby na rok całkowicie powstrzymać się od odsyłania Syryjczyków do kraju.

Rządy Bawarii i Saksonii już wcześniej chciały wznowić deportację twierdząc, że sytuacja w Syrii na tyle się uspokoiła, aby uchodźcy niechciani w Niemczech mogli bezpiecznie wrócić do swojej ojczyzny. Zmiany przepisów mogą też w sposób znaczący dotknąć także Czeczenów, którzy do Niemiec dostali się przez Polskę.

Z tego powodu od lat spada liczba Czeczenów, którym Niemcy udzielają azylu. Obecnie mniej niż co dziesiąty wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Uchodźcy, którym odmówiono ochrony lub wnioskodawcy, którzy złamali prawo, mają być wydaleni za granicę. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej konwencją dublińską niedoszli azylanci są wydalani do pierwszego kraju Wspólnoty, do którego wjechali.