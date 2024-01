Nieformalny "pakt Duda - Tusk". Ostre spory z jednym wyjątkiem

- Prezydent przez lata milcząco akceptował to, co dzieje się w TVP. To było kompromitujące. Wtedy nie miał odwagi, by protestować - odpowiada jeden ze współpracowników premiera. Nasz rozmówca sugeruje też, że Andrzej Duda będzie mógł niedługo pokazać swoją otwartość, bo większość rządząca przedstawi projekt nowej ustawy medialnej.