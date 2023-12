PiS w defensywie. Eksperci dla WP: "Stworzyli Bizancjum za publiczne pieniądze"

Prof. Antoni Dudek z UKSW przyznaje, że dziś główną bolączką dla PiS są ujawnione zarobki szefów TAI. - Z całą pewnością jest to problem, dlatego że elektorat PiS-u nie jest przyzwyczajony do kwot takiej wysokości. To jest bardzo niewygodna informacja dla polityków PiS-u, którzy już bronią się, wzywając do ujawnienia zarobków gwiazd prywatnych stacji. Problem w tym, że TVP ma zupełnie inny status prawny, jest spółką publiczną, więc dotyczą jej inne reguły. To również wyborcy PiS dokładają się do tych pensji. A Polacy są bardzo egalitarni i tak wysokich pensji po prostu nie lubią - przekonuje twórca kanału "Dudek o historii".