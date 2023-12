Dariusz Joński zapowiada ujawnienie zarobków kolejnych pracowników TVP. I sprawdzenie legalności wypłat

Politycy Koalicji Obywatelskiej w nieoficjalnych rozmowach twierdzą, że ujawnieniem zarobków części twarzy TVP zepchnęli obóz PiS do defensywy. A to - jak usłyszała Wirtualna Polska - nie koniec. Przyznaje to polityk, który stał się "sprawcą" zamieszania - Dariusz Joński.