Okupacja TVP. Zbliża się czas porządków

Wyznaczenie Daniela Gorgosza na likwidatora spółki zmienia sytuację prawną. Posłowie PiS mają świadomość, że spanie i okupowanie budynku telewizji, to nie to samo, co prowadzenie kontroli poselskiej. Nowe władze TVP liczą, że politycy opozycji dobrowolnie opuszczą budynek.