Niedziele handlowe w kwietniu. Zakupy zrobisz nie tylko przed Wielkanocą

Warto pamiętać, że ostatnia niedziela handlowa w tym roku wypadnie w Wigilię, co oznacza, że sklepy będą mogły prowadzić sprzedaż wyłącznie do godziny 14:00 - wskazuje na to artykuł 8. ustawy z 2018 roku. Ten sam zapis będzie także obowiązywać w Wielką Sobotę. Warto więc wcześniej zaplanować przedświąteczne zakupy.