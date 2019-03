Absurd zakazu handlu w niedziele. Sąd "uwolnił" ludzi, którzy sami chcieli pracować

Powołując się na "dobra chronione, jakim jest czas do wypoczynku" sąd w Giżycku ukarał właścicielkę sieci sklepów ma Mazurach. Tyle, że ona specjalnie na niedziele znalazła 15 osób chętnych do pracy.

Nie pomogły tłumaczenia, że sprzedawcy nie byli zmuszani do pracy, a podpisano z nimi osobne umowy - tylko na niedzielę. Sąd karny wymierzył właścicielce 3 tys. złotych grzywny. Sieć kilkunastu sklepów spożywczych na Mazurach była otwarta przez trzy niedziele z zakazem handlu .

Obława: 8 miast, kilkanaście sklepów, jedna prezeska

Akcję przeciwko znanej Mazurach sieci sklepów lokalna inspekcja pracy przedstawia jako jeden ze swoich największych sukcesów. Najpierw miało pojawić się anonimowe zgłoszenie, że prezeska z Węgorzewa otwiera swoje sklepy mimo zakazu. Dlatego w pierwszą niedzielę prowadzono obserwację placówek i dokumentowano handel robiąc zdjęcia z ukrycia. W kolejną wolną niedzielę inspektorzy z legitymacjami w ręku ruszyli do jednoczesnej akcji w ośmiu mazurskich kurortach.

- To absurd, osoby zatrudnione w niedzielę, same chciały pracować. W odróżnieniu od inspektorów pracy, którzy przyznali, że właśnie dla takich akcji są zmuszani do pracy w niedziele - mówi WP współpracownik sieci handlowej.