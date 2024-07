"Nie zmienia wagi afery". Koalicja ma problem, ale nie będzie dymisji Bodnara

Koalicjanci: "Kubeł zimnej wody"

W sejmowych kuluarach posłowie Lewicy i Polski 2050 mówią, że sprawa drugiego immunitetu Romanowskiego powinna być "kubłem zimnej wody". - Mamy teraz dwa rozwiązania: albo postawić na rozliczanie, ale bez ulegania presji opinii publicznej, nawet jeśli potrwa to dłużej i będzie mniej spektakularne, albo pęd do szybkich działań będzie jeszcze większy, co widać np. w postawie Romana Giertycha. Zwycięstwo tej drugiej koncepcji będzie porażką i uważam, że jest to poważne zagrożenie - przekonuje nasz rozmówca z Lewicy.